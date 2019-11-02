Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в "Голос"

"Совокупность вас и этой песни привела к абсолютно ресторанному пению. Такое пение совсем неплохо, но оно подразумевает, что слушать такую музыку надо выпившим. Это так шаблонно. У нас в Николаеве, где я учился, в ресторане "Нептун" вот точно так же пели", — разгромил белорусского певца Константин Меладзе.