Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в "Голос"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Белорусский певец Руслан Алехно, который выступал на песенном конкурсе Евровидение в 2008 году, не прошел слепые прослушивания на шоу "Голос".
Алехно исполнил лирическую композицию Раймонда Паулса на стихи Андрея Вознесенского "Подберу музыку", которую пел эстонский певец Яак Йоала.
"Мы знакомы очень давно. Потрясающий певец. Я не знаю, почему я тебя не узнала. Прости меня", — первой прокомментировала Полина Гагарина.
Остальные члены жюри Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе объяснили свой отказ тем, что им не хватило оригинальности в исполнении.
"Совокупность вас и этой песни привела к абсолютно ресторанному пению. Такое пение совсем неплохо, но оно подразумевает, что слушать такую музыку надо выпившим. Это так шаблонно. У нас в Николаеве, где я учился, в ресторане "Нептун" вот точно так же пели", — разгромил белорусского певца Константин Меладзе.
"Присоединяюсь", — поддержал Шнуров.
После этого Валерий Сюткин решил заступиться за Руслана и сказал, что "никакого ресторана не почувствовал".
За кулисами Алехно признался, что это надо было сделать, чтобы "не жалеть в 60 лет, что не пошел на проект".