СМИ: Кристина Асмус отказалась от претензий к фирме за фото на надгробии

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена заявил, что актриса отказалась от претензий и компенсации от фирмы, которая разместила ее фотографию на гравюре для надгробия. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Кучерена заявил, что они получили "устные и письменные извинения".
Кроме того, по словам адвоката, он и его клиентка пришли к выводу, что у компании не было злого умысла, а "лишь намерение показать работу печатающего устройства".
Ранее СМИ сообщали, что на выставке ритуальных услуг "Некрополь", проходящей на ВДНХ, представлено надгробие, на которое нанесен портрет Асмус.
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