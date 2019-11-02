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РИА Новости
РИА Наука

"Роскосмос" пояснил расторжение контракта на производство ракеты "Ангара"

10:49 02.11.2019 (обновлено: 12:02 02.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" расторг контракт на производство ракет "Ангара-А1.2" для запуска трех спутников "Гонец" в связи с тем, что космические аппараты решено отправить на орбиту на ракете "Союз-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Запуск космических аппаратов "Гонец" (трех. — Прим. ред.), запланированный на 2021 год, будет произведен на ракете-носителе "Союз-2". Ранее запуск данных космических аппаратов планировался на ракете-носителе типа "Ангара", — пояснили в "Роскосмосе".

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Там уточнили, что "Союз-2" полностью адаптированы под запуск спутников "Гонец".
При этом в "Роскосмосе" не уточнили, означает ли это перенос запуска трех аппаратов "Гонец" с 2020 на 2021 год, поскольку накануне в компании-операторе одноименной спутниковой системы в интервью РИА Новости рассказали, что два запуска на ракете "Союз" планируются на 2020 год. Про планы на 2021 год не сообщалось.
Как рассказал РИА Новости ранее первый заместитель генерального директора компании Олег Химочко, на хранении находится девять космических аппаратов "Гонец", три из них в конце 2019 года планируется запустить с помощью ракеты-носителя "Рокот", оставшиеся шесть будут выводиться адаптированными ракетами "Союз" в следующем году. О переносе пуска на 2021 год он не сообщал.
Ранее стало известно, что "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя "Ангара-1.2", с ее помощью в 2021 году планировалось запустить три спутника связи "Гонец-М".
Контракт был подписан между "Роскосмосом" и Центром Хруничева 25 июля 2019 года и расторгнут 30 октября по решению госкорпорации.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
Правда глаза колет ? :) Нечего разговор на другую тему переводить. Шуму было с этой Ангарой немеряно. Я потом просто разбазарили деньги как всегда.
2 ноября, 12:08
Яков Нек
14002011
а центр Хруничева не перезжает в Кеннеди?
2 ноября, 11:16
Виктор Сапожников
711004
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