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РИА Новости
РИА Наука

Ракета "Ангара" полностью заменит "Протоны" в 2024 году

10:45 02.11.2019 (обновлено: 11:17 02.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей "Ангара", "Протон М" и "Союз" в павильоне "Роскосмоса"
Макеты ракет-носителей Ангара, Протон М и Союз в павильоне Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Макеты ракет-носителей "Ангара", "Протон М" и "Союз" в павильоне "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия полностью заменит ракеты-носители "Протон" на экологически чистую ракету "Ангара" через 5 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей "Ангары" на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжёлая "Ангара" должна полностью заменить "Протоны", - сообщили в пресс-службе.
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Там напомнили, что в соответствии с производственными планами Роскосмоса, на ПО "Полет" (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства "Ангара". "В настоящее время готовится возобновление лётных испытаний этой перспективной ракеты", - сказали в Роскосмосе.
Там пояснили, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует посетить 5 ноября с инспекционной поездкой космодром Восточный, где в рамках второй очереди развёрнуто строительство стартового комплекса для ракет "Ангара", а 6-7 ноября состоится его рабочая поездка в Омск для инспекции хода подготовки производства этого носителя.
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Ракеты семейства "Протон" летают с 1965 года. За этот период они стартовали 421 раз. Но при проектировании ракетно-космических комплексов вопросы экологической безопасности и влияния на окружающую среду стояли далеко не на первом месте. Между тем, высокая токсичность гептила является его значительным недостатком. В 2014 году Россия и Казахстан договорились о прекращении эксплуатации ракеты в 2025 году. Сейчас портфель заказов на этот носитель насчитывает два десятка пусков.
На замену "Протону" в настоящее время в Центре Хруничева разработана ракета "Ангара", в которой используется экологически чистые компоненты топлива - кислород и керосин. Как ранее сообщалось, новый испытательный пуск ракеты "Ангара" состоится в 2020 году, хотя планировалось его провести ещё несколько лет назад. Первые два пуска тяжёлой и легкой версий ракет были проведены в 2014 году.
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РИА НаукаДмитрий РогозинАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаПротонРоскосмосРоссия
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