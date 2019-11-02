В ГД оценили идею украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Угроза нанести ракетный удар по российским АЭС говорит о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Так он прокомментировал слова украинского эксперта Тараса Загороднего, который считает, что Киеву следует создавать новые ракеты, способные поразить российские атомные станции.
По мнению Бальбека, украинские СМИ верят дилетантам.
Он назвал Загороднего невеждой в вопросах применения ракетного оружия. "Но в сегодняшней агрессивно настроенной Украине такие эксперты нужны как воздух, чтобы поддерживать антироссийский градус", — заключил парламентарий.