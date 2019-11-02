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РИА Новости

В ГД оценили идею украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС

10:29 02.11.2019 (обновлено: 11:03 02.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Угроза нанести ракетный удар по российским АЭС говорит о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Так он прокомментировал слова украинского эксперта Тараса Загороднего, который считает, что Киеву следует создавать новые ракеты, способные поразить российские атомные станции.
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По мнению Бальбека, украинские СМИ верят дилетантам.
"Этот как бы эксперт всерьез думает, что продвижение ракетных дивизионов на позицию выстрела не увидят наши спутники? И ПВО, ПРО, ВКС не будут тут же приведены в полную боевую готовность и позволят кому-то вальяжно, как в тире, запускать ракеты по нашей территории?" — сказал депутат.
Он назвал Загороднего невеждой в вопросах применения ракетного оружия. "Но в сегодняшней агрессивно настроенной Украине такие эксперты нужны как воздух, чтобы поддерживать антироссийский градус", — заключил парламентарий.
Ракетный паритет
21 августа 2017, 10:52РИА Новости
Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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Руслан БальбекВоздушно-космические силы РоссииГосдума РФРоссияУкраинаБезопасность
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