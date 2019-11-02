Трое детей остаются в больнице после отравления в отеле в Казани

"Дети обратились с жалобами на рвоту и боли в животе. Все они были осмотрены. В республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены шесть детей, из них трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На утро 2 ноября состояние детей ближе к удовлетворительному", - сказал собеседник агентства.