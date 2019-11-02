Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T10:26Z
https://ria.ru/20191102/1560518457.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_be462184ee8f1eab8a707e886991f37a.jpg
РИА Новости

Трое детей остаются в больнице после отравления в отеле в Казани

10:26 02.11.2019
4215
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Трое из отравившихся в пятницу детей в казанском отеле "Кристалл" остаются в больнице, их состояние ближе к удовлетворительному, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Татарстана.
По информации СУСК по Татарстану, за помощью с признаками отравления обратился 31 ребенок в возрасте 6-10 лет – постояльцы отеля "Кристалл", шестеро детей были госпитализированы. По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано". Дети прибыли в Казань из разных регионов РФ для участия в футбольном турнире. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Дети обратились с жалобами на рвоту и боли в животе. Все они были осмотрены. В республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены шесть детей, из них трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На утро 2 ноября состояние детей ближе к удовлетворительному", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Татарстана.
Тележка с продуктами в супермаркете
26 октября, 12:45РИА Новости
Врач назвала пять продуктов, которые чаще всего вызывают отравление
В управлении Роспотребнадзора по Татарстану отметили, что специалисты на месте проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований. У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования. Все дети, прибывшие на турнир (111 человек), осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение.
1215140
Обсудить 0
РоспотребнадзорРоссияКазаньПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудница аптеки разбирает лекарства
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Ямал
Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки
Макет ракеты-носителя Ангара-1.2
"Роскосмос" расторг контракт на производство ракеты "Ангара"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Удаление зуба
В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту
Сначала – человек, а не диагноз: как писать о сложных социальных проблемах
В Казани из больницы выписали детей, госпитализированных с отравлением
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали
Омбудсмен Анна Кузнецова и глава кинологической федерации Владимир Голубев подарили томскому подростку, чью собаку переехала машина, щенка немецкой овчарки. Стоп-кадр видео корреспондента РИА Новости
Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона
Певец Руслан Алехно во время слепых прослушиваний на шоу Голос
Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в "Голос"
Эльджаркиев Ибрагим
В Москве застрелили начальника центра "Э" по Ингушетии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния