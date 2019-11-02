Трое детей остаются в больнице после отравления в отеле в Казани

КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Трое из отравившихся в пятницу детей в казанском отеле "Кристалл" остаются в больнице, их состояние ближе к удовлетворительному, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Татарстана.
По информации СУСК по Татарстану, за помощью с признаками отравления обратился 31 ребенок в возрасте 6-10 лет – постояльцы отеля "Кристалл", шестеро детей были госпитализированы. По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано". Дети прибыли в Казань из разных регионов РФ для участия в футбольном турнире. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Дети обратились с жалобами на рвоту и боли в животе. Все они были осмотрены. В республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены шесть детей, из них трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На утро 2 ноября состояние детей ближе к удовлетворительному", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Татарстана.
В управлении Роспотребнадзора по Татарстану отметили, что специалисты на месте проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований. У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования. Все дети, прибывшие на турнир (111 человек), осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение.