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РИА Новости

До 90% авиаинцидентов в России связаны с попаданием птиц, заявили в "Ямале"

10:17 02.11.2019 (обновлено: 10:18 02.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСамолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя - РИА Новости. Примерно 90% авиационных событий с самолетами в России связаны с попаданием птиц в воздушные суда, в связи с чем необходима доработка законодательства в части орнитологического обеспечения полетов, заявил РИА Новости гендиректор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" в пятницу вечером должен был следовать рейсом Тюмень - Петербург. По данным СК, на борту находились 83 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в Тюмени, пассажирам пришлось вылетать в пункт назначения резервным бортом.
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"К сожалению, в лучшую сторону в плане орнитологического обеспечения полетов у нас ничего не меняется. Необходимо обращать внимание на это... Если взять ежедневную статистику по безопасности полетов, циркуляр, который формирует Росавиации, то можно увидеть, что 90% авиационных событий - попадание птиц в воздушные суда... У нас попала, но летчик молодец, не растерялся, вовремя выполнил все процедуры. Но когда-нибудь это может привести к гибели людей", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, необходимо менять авиационное законодательство в части орнитологического обеспечения полетов. "Законодательная инициатива слабая, ее нужно дорабатывать... Существует масса технологий отпугивания птиц. Кроме того, я знаю несколько аэропортов в России, где на посадку самолеты заходят через свалки, где поднимаются стаи чаек, ворон. Аэропорты не хотят этим заниматься - дорого", - сказал Крюк.
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Крюк пояснил РИА Новости, что необходимо расследование инцидента, на которое потребуется несколько месяцев.
"Есть положение об авиационных событиях, это авиационное событие, оно в установленном порядке будет расследоваться Росавиацией. Есть сроки - месяц, два месяца. Дальше вступает в силу страховое законодательство, потом в зависимости от состояния двигателя - на это тоже время необходимо - будет приниматься решение о том, ремонтировать его или менять. Это длительный процесс", - заявил он.
Крюк также прокомментировал сообщения СМИ о том, что двигатель указанного самолета стоит около 12 миллионов долларов. "Примерно так... На этом "Сухом" установлен двигатель "SaM146" совместного производства России и Франции, он и стоит примерно столько, поэтому СМИ выбросили данную информацию. Если полностью производитель признает, что двигатель нельзя допускать к эксплуатации, то будет нужен новый", - добавил собеседник агентства.
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Василий КрюкSukhoi SuperjetРосавиацияЯмал (авиакомпания)ТюменьПроисшествия
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