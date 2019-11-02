Туркмения заявила о важности сотрудничества со странами ШОС в энергетике

ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Туркмения готова к многоплановому сотрудничеству со странами Шанхайской организации сотрудничества ( Туркмения готова к многоплановому сотрудничеству со странами Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ) в вопросах создания системы устойчивых энергопоставок, заявил зампредседателя кабмина, министр иностранных дел страны Рашид Мередов.

"Сегодня перед нами стоит задача обеспечить устойчивость системы энергопоставок, ее диверсификацию, безопасность и надежность. Туркменистан готов к системному и многоплановому сотрудничеству с государствами ШОС на этом стратегическом направлении", - заявил Мередов, выступая на заседании совета в расширенном составе.

Мередов сообщил, что сейчас энергетическое сотрудничество в регионе Евразии - "это уже формирующаяся реальность", и в нее вовлечена Туркмения.

Глава МИД Туркмении напомнил, что в сотрудничестве со странами ШОС, а также ее партнерами и наблюдателями были построены газопровод Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай, газопровод Туркмения-Иран, а также осуществляется прокладка трубопровода Туркмения-Афганистан-Иран-Пакистан-Индия.

Мередов в качестве перспективной темы партнерства со странами ШОС также назвал транспорт. "Мы рассматриваем транспортную составляющую в качестве стратегического ресурса интеграционных процессов в Евразии", - добавил глава туркменского МИД. В частности, он обратил внимание партнеров по ШОС на перспективы формирования транспортного коридора "Центральная Азия – Каспийское море - Черное море", также маршрутов по направлению к Балтике.