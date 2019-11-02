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РИА Новости

В Казани более 30 детей отравились в одном из отелей

10:05 02.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Более 30 детей, остановивших в казанском отеле "Кристалл" и воспользовавшимся услугами ресторана отеля, обратились за медицинской помощью с признаками отравления, шестеро из них госпитализированы, сообщает СУСК по Татарстану в субботу.

Казани 1 ноября 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет – постояльцы отеля "Кристалл" - обратились в медицинские учреждения с признаками отравления, шестеро из них были госпитализированы. По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Произведен осмотр места происшествия, отобраны образцы продуктов питания, изъята необходимая документация.
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Прокуратура Татарстана также проводит проверку по данному факту. В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов профильных ведомств, как отмечается, будут выясняться все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, им способствовавшие. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре республики.
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ТатарстанКазаньПроисшествия
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