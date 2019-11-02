В Казани более 30 детей отравились в одном из отелей

"В Казани 1 ноября 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет – постояльцы отеля "Кристалл" - обратились в медицинские учреждения с признаками отравления, шестеро из них были госпитализированы. По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано", - говорится в сообщении.