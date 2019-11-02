В Казани более 30 детей отравились в одном из отелей

КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Более 30 детей, остановивших в казанском отеле "Кристалл" и воспользовавшимся услугами ресторана отеля, обратились за медицинской помощью с признаками отравления, шестеро из них госпитализированы, сообщает СУСК по Татарстану в субботу.
"В Казани 1 ноября 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет – постояльцы отеля "Кристалл" - обратились в медицинские учреждения с признаками отравления, шестеро из них были госпитализированы. По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Произведен осмотр места происшествия, отобраны образцы продуктов питания, изъята необходимая документация.
Прокуратура Татарстана также проводит проверку по данному факту. В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов профильных ведомств, как отмечается, будут выясняться все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, им способствовавшие. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре республики.