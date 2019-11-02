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РИА Новости

В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

10:01 02.11.2019 (обновлено: 13:39 02.11.2019)
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© пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской областиНа месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске
На месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске
© пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru.
Как отмечается, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили владельца автомобиля, он был пьян.
© пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской областиНа месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру III в Иркутске
На месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске
© пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
На месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру III в Иркутске
Мужчина заявил, что за рулем находился не он, но объяснить, кто управлял машиной в момент аварии, не смог.
Автомобиль отправили на штрафстоянку.
В отношении мужчины составили протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, хозяина машины привлекли к ответственности за управление автомобилем без соответствующих документов.
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