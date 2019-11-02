В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

На месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске

© пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области На месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru

Как отмечается, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили владельца автомобиля, он был пьян.

© пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области На месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру III в Иркутске © пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области На месте ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz, который врезался в памятник Александру III в Иркутске

Мужчина заявил, что за рулем находился не он, но объяснить, кто управлял машиной в момент аварии, не смог.

Автомобиль отправили на штрафстоянку.