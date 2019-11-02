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РИА Новости

Угрозы затопления танкера в Находке нет, заявили в Росморречфлоте

10:01 02.11.2019 (обновлено: 10:02 02.11.2019)
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Буксировка танкера "Залив Америка", на котором взорвался газ, в порт. Стоп-кадр видео очевидца
Буксировка танкера Залив Америка, на котором взорвался газ, в порт. Стоп-кадр видео очевидца
Буксировка танкера "Залив Америка", на котором взорвался газ, в порт. Стоп-кадр видео очевидца
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Угрозы затопления танкера "Залив Америка" после ЧП в порту Находки нет, судно внешних повреждений не имеет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.
Опубликовано видео подготовки танкера в Находке к буксировке
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Опубликовано видео подготовки танкера в Находке к буксировке
СК возбудил уголовное дело.
"Угрозы затопления танкера нет, судно внешних повреждений не имеет", - сказал представитель пресс-службы.
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Взрыв газа на танкере в Находке повредил якорное устройство
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Взрыв на танкере в НаходкеРосморречфлотНаходкаПроисшествия
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