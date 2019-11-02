В Кузбассе один человек погиб и двое пострадали в ДТП

КЕМЕРОВО, 2 ноя - РИА Новости. Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Кузбассе, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД по Кемеровской области.
"По предварительным данным, около 6.30 местного времени водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны города Кемерово, на 225 километре автодороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий – Юрга выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Нефаз". В результате аварии водитель автомобиля Nissan 1989 года рождения от полученных травм скончался. Две женщины, пассажиры автобуса, получили травмы", – рассказали в ГИБДД по региону.
Проводится расследование.