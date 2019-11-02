ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму

По данным ведомства, граждане РФ, выходцы из республик Северного Кавказа на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя 350 тысяч рублей.

"Тридцатого октября один из членов преступной группы, 1979 года рождения, задержан с поличным при получении требуемых денежных средств. В отношении него следственными органами МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.