Синоптики пообещали жителям Москвы субтропическое тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, днем — восемь-тринадцать.
Для начала ноября это чрезвычайно высокие показатели, "аномалия тепла", отметил Тишковец.
При этом будут идти дожди.
"Весь этот снежный покров скромный растает, от первой "атаки" зимы не останется и следа", — заключил он.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на европейской территории России и в Западной Сибири температура воздуха будет около нормы, "но на положительном фоне", а на Дальнем Востоке — выше нормы. Самые большие отклонения в сторону повышения прогнозируются на Чукотке и Камчатке, в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае.
Климатическая зима, по прогнозам синоптиков, придет в Россию только в конце месяца.
20 сентября, 15:22РИА НовостиРосгидромет озвучил прогноз на зиму