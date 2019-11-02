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РИА Новости

Белоруссия предложила создать механизм встреч по атомной энергетике в ШОС

09:51 02.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Белоруссия предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) механизм регулярных встреч по вопросам атомной энергии и ядерной безопасности, заявил премьер-министр страны Сергей Румас.
Румас принимает участие в заседании совета глав правительств стран ШОС, которое проходит в субботу в Ташкенте.
"Учитывая актуальность темы, настало время подумать надо созданием в рамках ШОС механизма регулярных встреч, совещаний по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности", - заявил Румас, выступая на заседании совета в расширенном составе.
Румас отметил, что Белоруссия активно развивает взаимодействие по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях, закрепленных в декларации ШОС.
В июне страны ШОС в декларации по итогам саммита глав государств организации в Бишкеке подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и мирного использования атомной энергии.
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
Вчера, 09:18РИА Новости
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Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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