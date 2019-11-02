Белоруссия предложила создать механизм встреч по атомной энергетике в ШОС

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Белоруссия предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества ( Белоруссия предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ) механизм регулярных встреч по вопросам атомной энергии и ядерной безопасности, заявил премьер-министр страны Сергей Румас.

"Учитывая актуальность темы, настало время подумать надо созданием в рамках ШОС механизма регулярных встреч, совещаний по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности", - заявил Румас, выступая на заседании совета в расширенном составе.

Румас отметил, что Белоруссия активно развивает взаимодействие по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях, закрепленных в декларации ШОС.

В июне страны ШОС в декларации по итогам саммита глав государств организации в Бишкеке подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и мирного использования атомной энергии.