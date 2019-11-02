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РИА Новости

Страны ШОС утвердили предложенную Россией программу экоблагополучия городов

09:39 02.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвердили программу развития экологического благополучия городов, разработанную по инициативе России.
Подписание состоялось по итогам заседания совета глав правительств ШОС, которое прошло в Узбекистане в субботу. В числе других документов стороны подписали и решение "об утверждении программы развития экологического благополучия городов ШОС".
Этот документ - инициатива России, он определяет базовые направления взаимодействия и принципы работы в этой сфере.
Шанхайская организация сотрудничества
14 июня, 10:33РИА Новости
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Также главы правительств по итогам заседания совета утвердили регламент консорциума экономических аналитических центров ШОС. Документом предусмотрен порядок взаимодействия таких центров. В каждом государстве объединения определят один центр для такого взаимодействия, в России это будет Всероссийская академия внешней торговли.
Кроме того, в субботу было подписано решение "о сотрудничестве в области торговли услугами между государствами-членами ШОС". Это рамочный документ, определяющий базовые направления и принципы работы.
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ШОСТашкентРоссияЭкономика
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