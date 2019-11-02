Страны ШОС утвердили предложенную Россией программу экоблагополучия городов

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества ( Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ) утвердили программу развития экологического благополучия городов, разработанную по инициативе России

Подписание состоялось по итогам заседания совета глав правительств ШОС , которое прошло в Узбекистане в субботу. В числе других документов стороны подписали и решение "об утверждении программы развития экологического благополучия городов ШОС".

Этот документ - инициатива России, он определяет базовые направления взаимодействия и принципы работы в этой сфере.

Также главы правительств по итогам заседания совета утвердили регламент консорциума экономических аналитических центров ШОС. Документом предусмотрен порядок взаимодействия таких центров. В каждом государстве объединения определят один центр для такого взаимодействия, в России это будет Всероссийская академия внешней торговли.