Медведев призвал ШОС подумать о проектах по выходу Афганистана из кризиса

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал участников Шанхайской организации сотрудничества подумать о конкретных проектах, которые позволят Афганистану выйти из экономического кризиса, обеспечить стабильность.
"Конечно, мы должны сделать все, чтобы как можно больше способствовать налаживанию мирной жизни в Афганистане. Мы вчера говорили об этом с главным исполнительным лицом исламской республики Афганистан, господином Абдуллой Абдуллой. Нужно подумать о конкретных проектах, которые позволят афганской экономике выйти из кризиса, стать активным участником политических и экономических процессов в регионе. Для этого, конечно, нужно и дальше объединять свои усилия", - заявил Медведев на заседании совета глав правительств ШОС в Ташкенте.
14 июня, 10:33РИА НовостиШанхайская организация сотрудничества (ШОС)