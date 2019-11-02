Японские туристы вернулись из первой поездки на южные Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Первая поездка туристической группы из Первая поездка туристической группы из Японии на южные Курилы завершена, сообщила РИА Новости в субботу представитель сахалинской туркомпании "Битомо".

"В 10.00 (02.00 мск) в субботу теплоход с 44 туристами из Японии взял курс на порт Немуро на Хоккайдо", - рассказала собеседница агентства.

© Фото : Ли Ген Хи Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы © Фото : Ли Ген Хи Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы

Пилотный проект стартовал 30 октября с поездки по острову Кунашир. В течение двух дней гости из Японии осмотрели здесь природные достопримечательности, посетили краеведческий музей, старое японское кладбище и православный храм.

На посещение Итурупа также планировалось два дня, но из-за непогоды программу пришлось сократить до двухчасовой экскурсии по райцентру Курильску. В пятницу теплоход "Этопирика" из-за надвигающегося шторма срочно отправился на Кунашир и после процедуры закрытия границы утром в субботу направился к Хоккайдо.