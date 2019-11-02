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РИА Новости
Туризм

Японские туристы вернулись из первой поездки на южные Курилы

09:27 02.11.2019 (обновлено: 09:38 02.11.2019)
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© Фото : Ли Ген ХиВизит первой группы японских туристов на Южные Курилы
Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы
© Фото : Ли Ген Хи
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Первая поездка туристической группы из Японии на южные Курилы завершена, сообщила РИА Новости в субботу представитель сахалинской туркомпании "Битомо".
"В 10.00 (02.00 мск) в субботу теплоход с 44 туристами из Японии взял курс на порт Немуро на Хоккайдо", - рассказала собеседница агентства.
© Фото : Ли Ген ХиВизит первой группы японских туристов на Южные Курилы
Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы
© Фото : Ли Ген Хи
Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы
Пилотный проект стартовал 30 октября с поездки по острову Кунашир. В течение двух дней гости из Японии осмотрели здесь природные достопримечательности, посетили краеведческий музей, старое японское кладбище и православный храм.
На посещение Итурупа также планировалось два дня, но из-за непогоды программу пришлось сократить до двухчасовой экскурсии по райцентру Курильску. В пятницу теплоход "Этопирика" из-за надвигающегося шторма срочно отправился на Кунашир и после процедуры закрытия границы утром в субботу направился к Хоккайдо.
Договоренность о первом пилотном туре на Кунашир и Итуруп достигли в июне лидеры Японии и России. Это фактически первый проект, получивший реальное воплощение в рамках совместной экономической деятельности двух стран на островах. В нынешней группе, как сообщал японский МИД, 44 человека, в том числе представители внешнеполитического ведомства и государственного агентства по туризму.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
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