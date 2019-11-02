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РИА Новости

Эксперты рассказали, как долго подросткам можно использовать гаджеты

09:24 02.11.2019 (обновлено: 15:16 02.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Константин Родиков
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Специалисты РНИМУ имени Пирогова и Северного государственного медицинского университета рекомендовали школьникам и студентам проводить за электронными девайсами не более трех часов в день, сообщает RT.
Эксперты считают, что у тех, кто сидит за гаджетами дольше, повышается риск развития физических отклонений.
Так, школьникам и студентам грозят близорукость, нарушения работы опорно-двигательного аппарата, а также психические и неврологические отклонения. Частое использование наушников, по мнению специалистов, увеличивает вероятность заболеваний органов слуха.
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Исследователи также отметили зависимость увеличения массы тела от времени, проведенного за компьютером и ноутбуком.
Кроме того, по мнению экспертов, молодежь из-за гаджетов уделяет меньше времени сну, прогулкам и спорту.
Школьники, как утверждается, тратят на сон на девять процентов меньше времени, а на занятия спортом и пребывание на открытом воздухе — на шесть процентов. У студентов время сна, соответственно, сокращается на семь процентов, а продолжительность физических упражнений и прогулок — на четыре процента.
Как отмечается, в исследовании приняли участие 465 старшеклассников (16 лет) и 598 студентов (20 лет) из трех регионов России.
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