Эксперты рассказали, как долго подросткам можно использовать гаджеты

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Специалисты Специалисты РНИМУ имени Пирогова и Северного государственного медицинского университета рекомендовали школьникам и студентам проводить за электронными девайсами не более трех часов в день, сообщает RT

Эксперты считают, что у тех, кто сидит за гаджетами дольше, повышается риск развития физических отклонений.

Так, школьникам и студентам грозят близорукость, нарушения работы опорно-двигательного аппарата, а также психические и неврологические отклонения. Частое использование наушников, по мнению специалистов, увеличивает вероятность заболеваний органов слуха.

Исследователи также отметили зависимость увеличения массы тела от времени, проведенного за компьютером и ноутбуком.

Кроме того, по мнению экспертов, молодежь из-за гаджетов уделяет меньше времени сну, прогулкам и спорту.

Школьники, как утверждается, тратят на сон на девять процентов меньше времени, а на занятия спортом и пребывание на открытом воздухе — на шесть процентов. У студентов время сна, соответственно, сокращается на семь процентов, а продолжительность физических упражнений и прогулок — на четыре процента.