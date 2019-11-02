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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:21 02.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на улице Ильинка в Москве
Прохожие на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потепление до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, возможны небольшие осадки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгениий Тишковец.
"Погодные условия в столичном регионе будут формироваться под влиянием слабовыраженного атмосферного фронта с запада. В Москве облачно, местами возможны слабые осадки в виде снежинок с дождем. Сегодня у нас стартует скромное потепление - максимальная температура в Москве плюс 1-3, по области до 3 градусов тепла", - рассказал Тишковец.
Ожидается юго-западный ветер 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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