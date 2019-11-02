Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

"Погодные условия в столичном регионе будут формироваться под влиянием слабовыраженного атмосферного фронта с запада. В Москве облачно, местами возможны слабые осадки в виде снежинок с дождем. Сегодня у нас стартует скромное потепление - максимальная температура в Москве плюс 1-3, по области до 3 градусов тепла", - рассказал Тишковец.