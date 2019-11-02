Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T09:56Z
https://ria.ru/20191102/1560517094.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155690/48/1556904828_0:174:2001:1299_1036x0_80_0_0_d74934fab14add729e615b460d4c4687.jpg
РИА Новости
Культура

Бельгийская коммуна не разрешила съемки сериала "Игра престолов" в замке

09:56 02.11.2019
518
© Depositphotos / CircumnaviЗамок Глэмис
Замок Глэмис
© Depositphotos / Circumnavi
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Власти одной из коммун в Бельгии были вынуждены отказать продюсерам популярного сериала "Игры престолов" в проведении съемок в местном замке, потому что пожарные посчитали это небезопасным, сообщил в пятницу бургомистр Хуго Вандел.
Как сообщила в пятницу телерадиокомпания VRT, некоторое время назад представители сериала вышли на власти коммуны Берсел в провинции Фламандский Брабант к югу от Брюсселя и попросили предоставить для съемок территорию местного замка XV века. Создатели "Игры престолов" предполагали провести там съемки для рекламной кампании сериала. Но в дело вмешалась бюрократия.
CC BY-SA 2.0 / Stuart Yeates / Замок Балморал
Замок Балморал
CC BY-SA 2.0 / Stuart Yeates /
Замок Балморал
"Создатели "Игры престолов" спросили нас, могут ли они использовать наш замок в качестве декора для рекламного фильма. Отличное признание для нас, и я хотел бы ответить им положительно, но, увы, пожарные вынесли отрицательное мнение", - сообщил бургомистр. Камнем преткновения стало желание продюсеров снимать в ночное время.
"В замке есть только один запасной выход, запись должна была происходить в основном ночью, а замок, на самом деле, в ветхом состоянии. Таким образом, это было недостаточно безопасно, а мнение пожарных обязательно, поэтому у меня не было выбора, кроме как отказаться от предложения", - пояснил он свое решение.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
Стоп-кадр тизера последнего сезона сериала Игра престолов
30 октября, 03:45Культура
HBO анонсировал новый приквел к "Игре престолов"
632001
КультураКино и сериалыНовости культурыИгра престолов (сериал)Бельгия
Рекомендуем
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Сотрудник ФСБ России
ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму
Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль
Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль
Максим Фадеев
Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Мужчина в костюме
Эксперты назвали новые качества мужчин, появившиеся у них в XXI веке
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре охранника задержали
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией
Буксировка танкера Залив Америка, на котором взорвался газ, в порт. Стоп-кадр видео очевидца
Угрозы затопления танкера в Находке нет, заявили в Росморречфлоте
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге в подъезде жилого дома нашли тела двух человек, пишут СМИ
Прохожие на улице Ильинка в Москве
Синоптики пообещали жителям Москвы субтропическое тепло
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
В Тегеране появились новые граффити перед бывшим посольством США
Обломки монументальных зданий Амстердама, предлагаемые к использованию в частном строительстве
Жители Амстердама смогут бесплатно забрать артефакты XVII века
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой российских самолетов
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
Источник рассказал, когда Россия запустит ракету с украинскими компонентами
Шведская активиста Грета Тунберг
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния