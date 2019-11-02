Бельгийская коммуна не разрешила съемки сериала "Игра престолов" в замке

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Власти одной из коммун в Бельгии были вынуждены отказать продюсерам популярного сериала "Игры престолов" в проведении съемок в местном замке, потому что пожарные посчитали это небезопасным, сообщил в пятницу бургомистр Хуго Вандел.

Как сообщила в пятницу телерадиокомпания VRT, некоторое время назад представители сериала вышли на власти коммуны Берсел в провинции Фламандский Брабант к югу от Брюсселя и попросили предоставить для съемок территорию местного замка XV века. Создатели "Игры престолов" предполагали провести там съемки для рекламной кампании сериала. Но в дело вмешалась бюрократия.

"Создатели "Игры престолов" спросили нас, могут ли они использовать наш замок в качестве декора для рекламного фильма. Отличное признание для нас, и я хотел бы ответить им положительно, но, увы, пожарные вынесли отрицательное мнение", - сообщил бургомистр. Камнем преткновения стало желание продюсеров снимать в ночное время.

"В замке есть только один запасной выход, запись должна была происходить в основном ночью, а замок, на самом деле, в ветхом состоянии. Таким образом, это было недостаточно безопасно, а мнение пожарных обязательно, поэтому у меня не было выбора, кроме как отказаться от предложения", - пояснил он свое решение.