Киргизия предложила ШОС создать логистический центр на границе с Китаем

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Киргизии предлагают странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в создании логистического комплекса на границе страны с Китаем, заявил в субботу премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.
В Ташкенте в субботу проходит заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где обсуждаются перспективы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках объединения. Российскую сторону на встрече представляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Необходимо активизировать работу в области совместных проектов в области транспортно-логистической сфере. В качестве перспективного направления в данном аспекте позвольте предложить сторонам принять активно участие в строительстве торгово-логистического центра в приграничном районе Кыргызстана с Китаем", - заявил Абылгазиев, выступая на заседании совета в расширенном составе.
Премьер отметил, что данный проект, оснащенный комплексной инфраструктурой и развитой логистической системой контрольно-пропускного пункта, будет направлен на развитие транзитного потенциала и торгово-экономического межрегионального сотрудничества государств ШОС. "Реализация данного проекта позволит всем странам получить экономическую и коммерческую выгоду", - уточнил Абылгазиев.
Премьер Киргизии в числе важных задач, стоящих перед странами ШОС в экономической сфере, вновь указал на необходимость создания Банка и Фонда ШОС, а также перехода расчетов в национальных валютах стран организации для снижения рисков при мировых финансовых кризисов.
По данным киргизской стороны, индустриально-торгово-логистический комплекс планируется построить на территории свободной экономической зоной СЭЗ "Нарын", где проходит стратегическая автомагистраль Бишкек-Нарын-Торугарт-Кашгар.
Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.