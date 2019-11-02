Киргизия предложила ШОС создать логистический центр на границе с Китаем

ТАШКЕНТ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Киргизии предлагают странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в создании логистического комплекса на границе страны с Китаем, заявил в субботу премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Необходимо активизировать работу в области совместных проектов в области транспортно-логистической сфере. В качестве перспективного направления в данном аспекте позвольте предложить сторонам принять активно участие в строительстве торгово-логистического центра в приграничном районе Кыргызстана с Китаем", - заявил Абылгазиев, выступая на заседании совета в расширенном составе.

Премьер отметил, что данный проект, оснащенный комплексной инфраструктурой и развитой логистической системой контрольно-пропускного пункта, будет направлен на развитие транзитного потенциала и торгово-экономического межрегионального сотрудничества государств ШОС. "Реализация данного проекта позволит всем странам получить экономическую и коммерческую выгоду", - уточнил Абылгазиев.

Премьер Киргизии в числе важных задач, стоящих перед странами ШОС в экономической сфере, вновь указал на необходимость создания Банка и Фонда ШОС, а также перехода расчетов в национальных валютах стран организации для снижения рисков при мировых финансовых кризисов.

По данным киргизской стороны, индустриально-торгово-логистический комплекс планируется построить на территории свободной экономической зоной СЭЗ "Нарын", где проходит стратегическая автомагистраль Бишкек-Нарын-Торугарт-Кашгар.