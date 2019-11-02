В СК рассказали подробности пожара в Кемерово, где погиб человек

"ООО "Сибирский центр утилизации". Туда везут отходы, рабочие разгружали контейнеры с каким-то мусором, произошло воспламенение. В результате началось возгорание. Погиб человек 1992 года рождения. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшего. По факту произошедшего организована доследственная проверка. На месте до сих пор работает следственная группа, устанавливают все обстоятельства произошедшего", – рассказали в пресс-службе ведомства.