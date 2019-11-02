В СК рассказали подробности пожара в Кемерово, где погиб человек

КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Пожар в Кемерово произошел в ООО "Сибирский центр утилизации", проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что при пожаре в производственно-складских помещениях одного из частных предприятий погиб человек, также есть пострадавший.
"ООО "Сибирский центр утилизации". Туда везут отходы, рабочие разгружали контейнеры с каким-то мусором, произошло воспламенение. В результате началось возгорание. Погиб человек 1992 года рождения. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшего. По факту произошедшего организована доследственная проверка. На месте до сих пор работает следственная группа, устанавливают все обстоятельства произошедшего", – рассказали в пресс-службе ведомства.