Медведев отметил давление, с которым сталкиваются страны ШОС

ТАШКЕНТ, 2 ноя — РИА Новости. Все страны Шанхайской организации сотрудничества в том или ином виде сталкиваются с экономическими ограничениями, заявил на заседании совета глав правительств ШОС премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что сотрудничество в организации уже достигло нового уровня по всем направлениям деятельности: от экономики и политики до безопасности и гуманитарной сферы.
Однако, добавил глава российского правительства, условия, в которых работают страны ШОС, не стерильны.
"На нас всех так или иначе оказывается давление, используются протекционистские методы, ведутся торговые войны, вводятся санкции. Все это не упрощает условия работы", — сказал он.
При этом развитие сотрудничества в ШОС продолжается, подчеркнул Медведев.
"Но даже в этих условиях, даже в этой непростой ситуации все равно развитие происходит, товарооборот между нашими странами растет", — заключил он.
Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств — членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС сейчас являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.