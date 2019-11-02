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РИА Новости

Медведев отметил давление, с которым сталкиваются страны ШОС

08:41 02.11.2019 (обновлено: 16:14 02.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в Ташкенте. 2 ноября 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в Ташкенте. 2 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в Ташкенте. 2 ноября 2019
ТАШКЕНТ, 2 ноя — РИА Новости. Все страны Шанхайской организации сотрудничества в том или ином виде сталкиваются с экономическими ограничениями, заявил на заседании совета глав правительств ШОС премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что сотрудничество в организации уже достигло нового уровня по всем направлениям деятельности: от экономики и политики до безопасности и гуманитарной сферы.
Однако, добавил глава российского правительства, условия, в которых работают страны ШОС, не стерильны.

"На нас всех так или иначе оказывается давление, используются протекционистские методы, ведутся торговые войны, вводятся санкции. Все это не упрощает условия работы", — сказал он.

При этом развитие сотрудничества в ШОС продолжается, подчеркнул Медведев.
"Но даже в этих условиях, даже в этой непростой ситуации все равно развитие происходит, товарооборот между нашими странами растет", — заключил он.
Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств — членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС сейчас являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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Заседание Совета глав правительств членов ШОС в ТашкентеДмитрий МедведевШОСТашкентРоссияВ мире
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