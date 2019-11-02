Медведев отметил давление, с которым сталкиваются страны ШОС

ТАШКЕНТ, 2 ноя — РИА Новости. Все страны Все страны Шанхайской организации сотрудничества в том или ином виде сталкиваются с экономическими ограничениями, заявил на заседании совета глав правительств ШОС премьер-министр России Дмитрий Медведев

Он отметил, что сотрудничество в организации уже достигло нового уровня по всем направлениям деятельности: от экономики и политики до безопасности и гуманитарной сферы.

Однако, добавил глава российского правительства, условия, в которых работают страны ШОС, не стерильны.

"На нас всех так или иначе оказывается давление, используются протекционистские методы, ведутся торговые войны, вводятся санкции. Все это не упрощает условия работы", — сказал он.

При этом развитие сотрудничества в ШОС продолжается, подчеркнул Медведев.

"Но даже в этих условиях, даже в этой непростой ситуации все равно развитие происходит, товарооборот между нашими странами растет", — заключил он.

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