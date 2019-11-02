Медведев призвал укрепить сотрудничество в рамках спецслужб стран ШОС

"Устойчивое развитие, конечно, зависит от того, насколько стабильна ситуация в нашем регионе. Международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру. Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и специальных служб", - подчеркнул Медведев, выступая на заседании совета глав правительств ШОС в Ташкенте.