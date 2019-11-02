"Русские витязи" получат Су-35С, подтвердил источник

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пилотажная группа " Пилотажная группа " Русские витязи " в ноябре получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Да, они получат Су-35С", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, группа продолжит эксплуатацию истребителей Су-30СМ, на которых выступает в настоящее время.

Ранее командир "Русских витязей" Андрей Алексеев сообщал журналистам, что такие планы (получения Су-35) есть.

Штатные авиагруппы ВКС РФ "Стрижи" и "Русские витязи" базируются в подмосковной Кубинке и выступают на строевых истребителях МиГ-29 и Су-30СМ соответственно. От обычных самолетов их машины отличаются только окраской.