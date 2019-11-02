При авиаударе ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец

ГАЗА, 2 ноя - РИА Новости. Палестинец погиб в результате израильских авиаударов по Палестинец погиб в результате израильских авиаударов по сектору Газа , заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что израильская авиация нанесла авиаудары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел со стороны анклава.

"27-летний палестинец погиб сегодня на рассвете в результате израильского авиаудара в городе Хан-Юнис в анклаве", - заявил аль-Кидра.

Израильские военные сообщили, что в пятницу вечером из палестинского анклава по израильской территории были выпущены десять ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет разорвалась у жилого дома в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших не было, зданию причинен материальный ущерб.