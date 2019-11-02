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РИА Новости

При авиаударе ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец

07:54 02.11.2019
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© Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden BriandИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© Flickr / Israel Defense Forces / Cpl. Eden Briand
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
ГАЗА, 2 ноя - РИА Новости. Палестинец погиб в результате израильских авиаударов по сектору Газа, заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что израильская авиация нанесла авиаудары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел со стороны анклава.
"27-летний палестинец погиб сегодня на рассвете в результате израильского авиаудара в городе Хан-Юнис в анклаве", - заявил аль-Кидра.
Израильские военные сообщили, что в пятницу вечером из палестинского анклава по израильской территории были выпущены десять ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет разорвалась у жилого дома в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших не было, зданию причинен материальный ущерб.
Обстановка на границе с палестинским анклавом обострилась в пятницу вечером, когда у забора безопасности прошел 81-й по счету "Марш возвращения". Минздрав Газы сообщил о 96 палестинцах, раненных в ходе столкновений с израильскими военнослужащими, 57 получили огнестрельные ранения. Демонстрация была приурочена к 102-й годовщине декларации Бальфура (2 ноября 1917 года), говорившей о создании национального очага еврейского народа на земле Палестины.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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