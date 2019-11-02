Власти китайского Хайкоу планируют открыть рейс в ДФО до конца 2020 года

ХАЙКОУ (Китай), 2 ноя - РИА Новости. Прямой рейс из китайского Хайкоу на острове Хайнань на российский Прямой рейс из китайского Хайкоу на острове Хайнань на российский Дальний Восток планируется открыть до конца 2020 года, сообщил журналистам заместитель начальника управления по делам туризма, культуры, спорта и телевидения Хайкоу Чжан Кунь Чжун.

Он отметил, что в этом году в провинции Хайнань возобновили и добавили 26 рейсов по всему миру. Сейчас в общей сложности их 87. Хайкоу открыл в этом году четыре рейса в Россию.

"Есть цель открыть прямую линию с российским Дальним Востоком... Линия с Дальнем Востоком в планах до конца следующего года", - отметил Чжан Кунь Чжун.

Он также рассказал, что россияне могут приезжать в Хайкоу в том числе, чтобы заняться морскими видами спорта.

"На западном берегу построили базу для тренировок парусного спорта, где тренируется национальная команда, и местные жители могут заниматься", - отметил он.