Власти китайского Хайкоу планируют открыть рейс в ДФО до конца 2020 года

ХАЙКОУ (Китай), 2 ноя - РИА Новости. Прямой рейс из китайского Хайкоу на острове Хайнань на российский Дальний Восток планируется открыть до конца 2020 года, сообщил журналистам заместитель начальника управления по делам туризма, культуры, спорта и телевидения Хайкоу Чжан Кунь Чжун.
Он отметил, что в этом году в провинции Хайнань возобновили и добавили 26 рейсов по всему миру. Сейчас в общей сложности их 87. Хайкоу открыл в этом году четыре рейса в Россию.
"Есть цель открыть прямую линию с российским Дальним Востоком... Линия с Дальнем Востоком в планах до конца следующего года", - отметил Чжан Кунь Чжун.
Он также рассказал, что россияне могут приезжать в Хайкоу в том числе, чтобы заняться морскими видами спорта.
"На западном берегу построили базу для тренировок парусного спорта, где тренируется национальная команда, и местные жители могут заниматься", - отметил он.
Хайнань – остров и самая южная провинция Китая, популярное место отдыха туристов. На острове тропический климат, протяженные пляжи, множество отелей. Хайкоу - административный центр и крупнейший город провинции, население - свыше 1 миллиона человек.