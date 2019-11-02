Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.

Два года назад число беженцев, которых приняли США, составило 110 тысяч. В 2019 финансовом году США приняли 30 тысяч беженцев.

Распоряжение президента подтверждает опубликованные ранее планы, что большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий. Так, США примут 5 тысяч человек из числа преследуемых религиозных меньшинств, 4 тысячи иракцев, помогавших США или имеющих связи с гражданами США, а также 1,5 тысячи человек из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Еще 7,5 тысячи мест заполнят беженцами из ряда других категорий, определенных заранее.

"Потолок для общего числа принимаемых беженцев — 18 тысяч", - гласит распоряжение Трампа.