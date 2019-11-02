Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T07:33Z
https://ria.ru/20191102/1560515958.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/02/1556000215_0:0:2682:1508_1036x0_80_0_0_3dcd35332e3bb903d4fef8b74ea8bbad.jpg
РИА Новости

Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 2020 году

07:32 02.11.2019 (обновлено: 07:33 02.11.2019)
497
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в 18 тысяч в 2020 финансовом году.
Два года назад число беженцев, которых приняли США, составило 110 тысяч. В 2019 финансовом году США приняли 30 тысяч беженцев.
Распоряжение президента подтверждает опубликованные ранее планы, что большая часть квоты будет зарегистрирована для определенных категорий. Так, США примут 5 тысяч человек из числа преследуемых религиозных меньшинств, 4 тысячи иракцев, помогавших США или имеющих связи с гражданами США, а также 1,5 тысячи человек из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Еще 7,5 тысячи мест заполнят беженцами из ряда других категорий, определенных заранее.
"Потолок для общего числа принимаемых беженцев — 18 тысяч", - гласит распоряжение Трампа.
Одним из предвыборных обещаний Трампа было ограничить иммиграцию в США. Политические противники президента укоряют его в том, что США потеряли статус мирового лидера по приему беженцев, несмотря на широкие возможности для этого.
Президент США Дональд Трамп
27 сентября, 01:17РИА Новости
Трамп постановил расселять беженцев только при согласии местных властей
800001
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
Медведев призвал укрепить сотрудничество в рамках спецслужб стран ШОС
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Россия обсуждает с ЕС соглашение о разрешении торговых споров в рамках ВТО
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
В Ташкенте началось заседание совета глав правительств стран ШОС
Морской торговый порт Находка
Взрыв газа на танкере в Находке повредил якорное устройство
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России
Истребитель ВВС Израиля
При авиаударе ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
СМИ: министра энергетики США вызвали в конгресс по делу об импичменте
Военные в Мали
Число погибших военных из-за столкновений в Мали выросло до 53 человек
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Трамп сравнил себя с псом, отличившимся при ликвидации аль-Багдади
Полиция в Афганистане
СМИ: девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
Полицейские во время протестов в Гонконге
В Гонконге для разгона митингующих применили воду со слезоточивым газом
Победительница конкурса красоты Miss CosmoWorld 2019 Сандра Соман (в центре)
Представительница Индии стала Miss CosmoWorld — 2019
Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль
Мексиканцу, возвращавшему ордена ветеранам ВОВ, вручили российскую медаль
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну в Средиземном море
"Врачи без границ" призвали ЕС создать гуманный механизм спасения мигрантов
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом рассказал, кто станет и.о. министра внутренней безопасности США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния