Страдающий от рака журналист назвал первые симптомы болезни

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Постоянная боль в животе может быть одним из признаков развития онкологического заболевания, рассказал американский журналист и телеведущий Алекс Требек, у которого обнаружили рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Видеозапись его обращения опубликована в YouTube.
По словам 79-летнего мужчины, неприятные ощущения в животе сопровождались также болью в пояснице. Уже после постановки диагноза Требек понял и причину необъяснимой потери веса, повышенного уровня сахара в крови и пожелтения кожи.
1 сентября, 04:11РИА НовостиНазваны ранние признаки диабета
Ранее врач Александр Мясников рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний. Речь, по его словам, идет о сухости кожи, зуде и черном акантозе, темных пигментных пятнах в области подмышек и под грудью. Кроме того, это может говорить о наличии у пациента сахарного диабета, гипотериоза и болезней гипофиза.
Изменения ногтевой пластины также часто свидетельствуют о развитии злокачественных опухолей.
Еще один признак рака — плохое заживление ран.