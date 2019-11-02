Страдающий от рака журналист назвал первые симптомы болезни

По словам 79-летнего мужчины, неприятные ощущения в животе сопровождались также болью в пояснице. Уже после постановки диагноза Требек понял и причину необъяснимой потери веса, повышенного уровня сахара в крови и пожелтения кожи.

Ранее врач Александр Мясников рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний. Речь, по его словам, идет о сухости кожи, зуде и черном акантозе, темных пигментных пятнах в области подмышек и под грудью. Кроме того, это может говорить о наличии у пациента сахарного диабета, гипотериоза и болезней гипофиза.