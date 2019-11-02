Опубликовано видео с танкером в Находке, на борту которого взорвался газ

На кадрах видно, что с верхней палубы судна идет белый дым. При этом рядом с ним находятся два буксира. В другом ролике можно заметить повреждения на палубе, кроме того, слышны переговоры экипажа, в том числе просьба о помощи.
По версии следствия, на танкере произошел хлопок газа, но пожара не наблюдалось. Три члена экипажа были выброшены в море, двое из них погибли, третий ушел под воду на глазах у других моряков и спасателей. Его пока не нашли.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.