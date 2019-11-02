Несколько человек погибли при взрыве на танкере в Находке

Ранее представитель инспекции портнадзора Находки сообщил РИА Новости, что на танкере "Залив Америка" взорвался газ.

"По предварительным данным, погибли несколько членов экипажа. Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.