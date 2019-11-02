Несколько человек погибли при взрыве на танкере в Находке

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Несколько членов экипажа погибли после хлопка на танкере "Залив Америка" в порту города Находки, по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее представитель инспекции портнадзора Находки сообщил РИА Новости, что на танкере "Залив Америка" взорвался газ.
"По предварительным данным, погибли несколько членов экипажа. Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.