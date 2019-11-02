Число погибших военных из-за столкновений в Мали выросло до 53 человек

"После нападения на позиции вооруженных сил в Инделимане направленное подкрепление обнаружило там 54 тела, в том числе одного гражданского, 10 выживших, и отметило значительный материальный ущерб. Ситуация под контролем", - написал Сангаре в Twitter. Он также добавил, что тела погибших были опознаны.