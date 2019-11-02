В США мужчина получил полгода условно за "эксперимент" с оружием в магазине

Андрейченко 8 августа появился в супермаркете Walmart с оружием, патронами и в бронежилете. Это вызвало панику на фоне произошедшей ранее стрельбы в супермаркете в Эль-Пасо, где погибли 22 человека и более 20 получили ранения. Андрейченко заявил, что не хотел никому причинять вреда, а проводил социальный эксперимент по ношению оружия. Согласно Второй поправке к конституции США, гражданам разрешено ношение оружия, хотя в большинстве штатов сохраняются ограничения. В Миссури законно открытое ношение оружия.