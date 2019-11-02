В США мужчина получил полгода условно за "эксперимент" с оружием в магазине

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Житель США Дмитрий Андрейченко получил два дня тюрьмы и полгода условно за свой "эксперимент" с ношением оружия на фоне случаев массовой стрельбы, сообщил в пресс-релизе офис прокурора округа Грин в Миссури.
Андрейченко 8 августа появился в супермаркете Walmart с оружием, патронами и в бронежилете. Это вызвало панику на фоне произошедшей ранее стрельбы в супермаркете в Эль-Пасо, где погибли 22 человека и более 20 получили ранения. Андрейченко заявил, что не хотел никому причинять вреда, а проводил социальный эксперимент по ношению оружия. Согласно Второй поправке к конституции США, гражданам разрешено ношение оружия, хотя в большинстве штатов сохраняются ограничения. В Миссури законно открытое ношение оружия.
Андрейченко обвинили в том, что он умышленно создал ситуацию, в которой испуганные покупатели были вынуждены сделать ложное заявление полиции о том, что в супермаркете готовится массовая стрельба. Это квалифицируется как правонарушение, и Андрейченко согласился признать себя виновным.
"Согласно условиям соглашения о признании вины, обвиняемый получил условный срок в 180 дней и два года под надзором. Особые условия соглашения требуют, чтобы он провел 48 часов в заключении в тюрьме округа, прошел обучение обращению с оружием и принял участие в диалоге между правонарушителем и жертвами", - говорится в пресс-релизе.
Расследование установило, что Андрейченко действительно не собирался устраивать массовую стрельбу.