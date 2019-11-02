В Бурятии военный спас семью с двумя детьми из горевшего частного дома

По данным ведомства, рядовой контрактной службы Евгений Грешилов по пути на службу заметил густой дым, который шел из дома. Хозяева в этот момент спали. Военнослужащий разбудил семью и через окно достал двух маленьких детей, а затем помог выбраться их родителям.