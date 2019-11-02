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РИА Новости

В Бурятии военный спас семью с двумя детьми из горевшего частного дома

05:04 02.11.2019 (обновлено: 14:52 02.11.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Военнослужащий соединения Войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) спас семью, в том числе двух маленьких детей, при пожаре в частном доме в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.
По данным ведомства, рядовой контрактной службы Евгений Грешилов по пути на службу заметил густой дым, который шел из дома. Хозяева в этот момент спали. Военнослужащий разбудил семью и через окно достал двух маленьких детей, а затем помог выбраться их родителям.

"Командованием соединения РХБ защиты ВВО подано предложение в Главное управление МЧС по Забайкальскому краю о награждении рядового Евгения Грешилова за спасение жизни людей", — говорится в сообщении.

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