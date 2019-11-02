Трамп сравнил себя с псом, отличившимся при ликвидации аль-Багдади

Выступая в Миссисипи, Трамп сравнил себя с псом Конаном и заявил, что к собаке СМИ относятся гораздо лучше, чем к нему.

"У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель", — сказал президент.

Двадцать седьмого октября Трамп объявил, что американские военные провели в Сирии операцию, в результате которой был уничтожен лидер "Исламского государства"*. Позже смерть аль-Багдади подтвердили и сами боевики ИГ*.

В российском Минобороны заявили, что не имеют достоверной информации об американской операции, а в Кремле отметили, что не получали официального подтверждения ликвидации аль-Багдади. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.