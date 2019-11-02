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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп сравнил себя с псом, отличившимся при ликвидации аль-Багдади

04:31 02.11.2019 (обновлено: 12:03 02.11.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что пригласит в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади.
Выступая в Миссисипи, Трамп сравнил себя с псом Конаном и заявил, что к собаке СМИ относятся гораздо лучше, чем к нему.

"У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель", — сказал президент.

Как сообщал Пентагон, во время операции по уничтожению аль-Багдади пес получил ранение, но уже выздоравливает.
Двадцать седьмого октября Трамп объявил, что американские военные провели в Сирии операцию, в результате которой был уничтожен лидер "Исламского государства"*. Позже смерть аль-Багдади подтвердили и сами боевики ИГ*.
В российском Минобороны заявили, что не имеют достоверной информации об американской операции, а в Кремле отметили, что не получали официального подтверждения ликвидации аль-Багдади. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампСирияСША
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