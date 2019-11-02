В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту

Пациент обратился в 2018 году к стоматологу с жалобой на отек и сильную боль в верхней челюсти. Рентгеновский снимок показал, что один из зубов имеет необычайно длинный корень. Доктор Макс Лукас рекомендовал его немедленно удалить и, когда операция завершилась, был поражен тем, что длина зуба оказалась еще больше, чем показал снимок.