В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту

Пациент обратился в 2018 году к стоматологу с жалобой на отек и сильную боль в верхней челюсти. Рентгеновский снимок показал, что один из зубов имеет необычайно длинный корень. Доктор Макс Лукас рекомендовал его немедленно удалить и, когда операция завершилась, был поражен тем, что длина зуба оказалась еще больше, чем показал снимок.
Стоматолог потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса.
1.46-inch tooth pulled by dentist declared world's longest by Guinness https://t.co/stUQWZb0qq— Odd News from @UPI (@OddNewsUPI) 30 октября 2019 г.
Прошлый рекорд был зарегистрирован в 2017 году в Индии. Тогда стоматологи удалили зуб длиной 3,67 сантиметра.