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РИА Новости

Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России

04:21 02.11.2019 (обновлено: 11:22 02.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вступился за претендента на пост президента от Демократической партии Тулси Габбард и кандидата от зеленых в 2016 году Джилл Стайн, которых Хиллари Клинтон назвала агентами России.
Выступая в Миссисипи, Трамп обрушился на Клинтон, которую победил на выборах три года назад.

"Она красотка, конечно, вы не слыхали, что было на прошлой неделе? Не знаю насчет, кто такая Тулси Габбард, но одно я знаю: она не агент России. И Джилл Стайн — она зелененькая, конечно, но это не страшно <...> я знаю, что она не агент России", — сказал президент.

Он добавил, что ему понадобилось два года, чтобы "избавиться от ложного заявления", которое Клинтон сделала и на его счет.
Аудитория сторонников президента приветствовала критику в адрес Клинтон и скандировала: "Под замок ее!"
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В октябрьском интервью подкасту Capmaign HQ Клинтон назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.
После проигрыша на выборах 2016 года Клинтон не раз заявляла, что Стайн, получившая несколько процентов голосов, помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По мнению Клинтон, это никак не могло произойти без российского вмешательства.
Габбард, как и Стайн, выразила возмущение заявлениями Клинтон, назвав ее разжигательницей войны и олицетворением коррупции.
Демократы в конгрессе на протяжении долгого времени расследовали предполагаемые связи Трампа с Россией, но ничего не добились. Помимо того, спецпрокурор Роберт Мюллер два года вел разбирательство и в итоге подтвердил обвинения во вмешательстве в выборы, но так и не нашел свидетельств сговора между Трампом и Москвой, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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