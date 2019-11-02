Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России

"Она красотка, конечно, вы не слыхали, что было на прошлой неделе? Не знаю насчет, кто такая Тулси Габбард, но одно я знаю: она не агент России. И Джилл Стайн — она зелененькая, конечно, но это не страшно <...> я знаю, что она не агент России", — сказал президент.