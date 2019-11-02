Белый дом рассказал, кто станет и.о. министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вулф уже исполняет обязанности министра, но из заявления Гидли следует, что это не так: предыдущий и.о. Кевин Макалинан еще не ушел в отставку.

"Как и сказал президент, Кевин Макалинан проделал отличную работу. Он уйдет после Дня ветеранов (11 ноября — ред.), и после того, как он уйдет, Чэд Вулф будет работать исполняющим обязанности министра в переходный период", - сказал Гидли. Он не сказал, кого Трамп выдвинет на пост министра.

Трамп объявил о предстоящем уходе Макалинана 12 октября и обещал назвать ему преемника "на следующей неделе", однако не сделал этого до сих пор.

У министерства внутренней безопасности нет постоянного руководителя с апреля, когда ушла в отставку министр Кирстен Нильсен. Ее предшественник Джон Келли ранее ушел на работу в Белый дом, а затем покинул администрацию. Кадровая чехарда идет не только во главе министерства, но и во входящих в его структуру ведомств, отвечающих за иммиграцию и таможню. Это происходит на фоне постоянных попыток администрации Трампа ограничить иммиграцию в США и построить стену на границе с Мексикой.