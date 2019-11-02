Белый дом рассказал, кто станет и.о. министра внутренней безопасности США

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. И.о. министра внутренней безопасности США станет Чэд Вулф, который занимает пост замминистра, заявил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вулф уже исполняет обязанности министра, но из заявления Гидли следует, что это не так: предыдущий и.о. Кевин Макалинан еще не ушел в отставку.
"Как и сказал президент, Кевин Макалинан проделал отличную работу. Он уйдет после Дня ветеранов (11 ноября — ред.), и после того, как он уйдет, Чэд Вулф будет работать исполняющим обязанности министра в переходный период", - сказал Гидли. Он не сказал, кого Трамп выдвинет на пост министра.
Трамп объявил о предстоящем уходе Макалинана 12 октября и обещал назвать ему преемника "на следующей неделе", однако не сделал этого до сих пор.
У министерства внутренней безопасности нет постоянного руководителя с апреля, когда ушла в отставку министр Кирстен Нильсен. Ее предшественник Джон Келли ранее ушел на работу в Белый дом, а затем покинул администрацию. Кадровая чехарда идет не только во главе министерства, но и во входящих в его структуру ведомств, отвечающих за иммиграцию и таможню. Это происходит на фоне постоянных попыток администрации Трампа ограничить иммиграцию в США и построить стену на границе с Мексикой.