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РИА Новости
Туризм

Врачи посоветовали не улетать на отдых на короткий срок

03:38 02.11.2019
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости врачи советуют не улетать на отдых на короткий срок - например, в длинные выходные, так как организм не успеет восстановиться после полета, но если перелета не избежать - надо заниматься профилактикой тромбоза глубоких вен.
Второго ноября у россиян начинаются длинные выходные: 4 ноября в РФ отмечают День народного единства, а поскольку праздник приходится на понедельник, выходные продлятся три дня - 2, 3 и 4 ноября.
"Любые перелеты и адаптация в другом климате - она стоит нашему иммунитету очень дорого, потому что адаптироваться можно только за три дня. А тут мы сразу улетаем. Я бы не советовала никому на такой маленький срок летать на самолете. Любой перелет самолета - это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на весь организм, на иммунную систему. А адаптация идет в каждом регионе - даже за 200 километров", - считает врач-терапевт Людмила Лапа.
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Особенно не рекомендуются частые перелеты людям с гипертонией или любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в постинсультном и постинфарктном состояниях, а также людям, имеющим проблемы с щитовидной железой или с сахарным диабетом, уточняет эксперт. Кроме того, по словам Лапы, перелет во время болезни может привести не только к обострению заболевания, но и к риску заражения других пассажиров.
"Самолет – это замкнутое пространство, если хоть один человек там будет болен, то заболеет весь самолет и прилетят люди больные… Это очень серьезно. Я уж не говорю о людях, которые болеют какими-то составными заболеваниями – ревматоидный артрит и все что с этим связано. Это нагрузка на суставы, нагрузка на сосуды и на весь организм", - заключила терапевт.
Главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения Москвы Григорий Арутюнов также считает, что перелет - это стресс для организма, и посоветовал позаботиться о здоровье вен.
"Во время перелётов единственное, что от вас требуется, - это сделать все, чтобы не было тромбоза глубоких вен. Поэтому вставайте, ходите, занимайтесь упражнениями для икроножных мышц", - сказал Арутюнов.
Это, по его словам, нужно делать во время перелета на любые расстояния.
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