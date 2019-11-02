Врачи посоветовали не улетать на отдых на короткий срок

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости врачи советуют не улетать на отдых на короткий срок - например, в длинные выходные, так как организм не успеет восстановиться после полета, но если перелета не избежать - надо заниматься профилактикой тромбоза глубоких вен.

Второго ноября у россиян начинаются длинные выходные: 4 ноября в РФ отмечают День народного единства, а поскольку праздник приходится на понедельник, выходные продлятся три дня - 2, 3 и 4 ноября.

"Любые перелеты и адаптация в другом климате - она стоит нашему иммунитету очень дорого, потому что адаптироваться можно только за три дня. А тут мы сразу улетаем. Я бы не советовала никому на такой маленький срок летать на самолете. Любой перелет самолета - это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на весь организм, на иммунную систему. А адаптация идет в каждом регионе - даже за 200 километров", - считает врач-терапевт Людмила Лапа.

Особенно не рекомендуются частые перелеты людям с гипертонией или любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в постинсультном и постинфарктном состояниях, а также людям, имеющим проблемы с щитовидной железой или с сахарным диабетом, уточняет эксперт. Кроме того, по словам Лапы, перелет во время болезни может привести не только к обострению заболевания, но и к риску заражения других пассажиров.

"Самолет – это замкнутое пространство, если хоть один человек там будет болен, то заболеет весь самолет и прилетят люди больные… Это очень серьезно. Я уж не говорю о людях, которые болеют какими-то составными заболеваниями – ревматоидный артрит и все что с этим связано. Это нагрузка на суставы, нагрузка на сосуды и на весь организм", - заключила терапевт.

Главный внештатный специалист терапевт департамента здравоохранения Москвы Григорий Арутюнов также считает, что перелет - это стресс для организма, и посоветовал позаботиться о здоровье вен.

"Во время перелётов единственное, что от вас требуется, - это сделать все, чтобы не было тромбоза глубоких вен. Поэтому вставайте, ходите, занимайтесь упражнениями для икроножных мышц", - сказал Арутюнов.