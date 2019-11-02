В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших военнослужащих армии Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.

Ранее сообщалось о 15 военнослужащих. Правительство Мали осудило "террористическую атаку", которая привела к многочисленным жертвам и раненным.

"По предварительным данным, число погибших возросло до 35 человек", - сообщила пресс-служба армии.