В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.
Ранее сообщалось о 15 военнослужащих. Правительство Мали осудило "террористическую атаку", которая привела к многочисленным жертвам и раненным.
"По предварительным данным, число погибших возросло до 35 человек", - сообщила пресс-служба армии.
Как сообщает агентство, на данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.