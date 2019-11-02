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РИА Новости

Российские водители рассказали, что их больше всего раздражает на дорогах

03:17 02.11.2019 (обновлено: 14:17 02.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Больше всего российских водителей раздражают бездумная парковка, несоблюдение рядности и "игра в шашки", следует из исследования онлайн-сервиса обслуживания автомобилей Uremont, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Компания составила рейтинг раздражающих факторов, опросив более пяти тысяч владельцев автомобилей — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. На вопрос: "Что вас больше всего раздражает в поведении на дорогах других автомобилистов?" предлагалось семь вариантов ответа.

"Больше всего российских автовладельцев раздражает, когда другие водители неправильно паркуются (33,6 процента), не соблюдают рядность (21,8 процента) или обгоняют соседние машины, "играя в шашки" (15,6 процента)", — говорится в исследовании.

Еще 10,6 процента опрошенных отметили, что раздражаются, когда другие водители сигналят просто так. Столько же выбрали вариант "Когда не уступают каретам скорой". Громкая музыка, которую слышно в автомобилях по соседству, неприятна 2,7 процента респондентов.
"Опрос показал, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные (как обгоны ради нескольких минут выгоды) и эгоистичные вещи (парковка). Это хороший тренд, который мотивирует автомобилистов быть внимательнее к окружающим, а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться. Приходит время осознанного вождения", — приводятся в исследовании слова основателя Uremont Артура Терисаяна.
Uremont — проект Национальной технологической инициативы с 2017 года. Включен в направление "Телематические информационные системы" рынка НТИ "Автонет" и одобрен рабочей группой для масштабирования в рамках реализации соответствующей дорожной карты.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
1 ноября, 14:19РИА Новости
Водителей-иностранцев могут начать штрафовать за нарушения ПДД в 2020 году
1691878220
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АвтоРоссияОбщество
Популярные комментарии
А где же вариант езда по обочине? Ещё от включения поворотника у многих прям руки видимо отсыхают...
2 ноября, 10:38
Кирилл К
1110001
Нас в регионах бесят дороги в ямах и ухабах , как будто бомбили опять , и двух полос. дороги .
2 ноября, 08:56
В Василий Мякишев
901101
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