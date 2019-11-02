Балерина Диана Вишнева планирует сотрудничать с зарубежными хореографами

"Есть планы, которые связаны и с фестивалем Context, и с зарубежными хореографами, с которыми я хочу делать современные коллаборации. У меня была очень интенсивная карьера в классическом балете, сейчас все немножко сместилось в другую плоскость. Классический балет предполагает определённые лимиты. Но, возможно, я ещё вернусь к исполнению своих любимых партий, станцую раз или два", - сказала Вишнева.