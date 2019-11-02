Балерина Диана Вишнева планирует сотрудничать с зарубежными хореографами

МОСКВА, 2 ноя окт - РИА Новости. Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева планирует современные коллаборации с зарубежными хореографами, о чем она призналась в интервью РИА Новости.
"Есть планы, которые связаны и с фестивалем Context, и с зарубежными хореографами, с которыми я хочу делать современные коллаборации. У меня была очень интенсивная карьера в классическом балете, сейчас все немножко сместилось в другую плоскость. Классический балет предполагает определённые лимиты. Но, возможно, я ещё вернусь к исполнению своих любимых партий, станцую раз или два", - сказала Вишнева.
Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva был основан примой-балериной в 2013 году и проходит ежегодно. В программу фестиваля входят постановки мировых хореографов и танцевальных компаний, работы молодых российских хореографов, образовательные события и кинопрограмма. Фестиваль проходит в Москве и Санкт-Петербурге в октябре и декабре 2019 года.
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