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РИА Новости

Российские ученые создали сверхточные часы размером с полкоробка спичек

03:12 02.11.2019
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© Fotolia / Igor NormannЧасы
Часы
© Fotolia / Igor Normann
Часы. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ученые подмосковного института Росстандарта завершили разработку малогабаритного стандарта частоты – миниатюрных сверхточных часов, рассказал РИА Новости генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, входит в Росстандарт) Сергей Донченко.
"Завершена разработка малогабаритного стандарта частоты, готов опытный образец, сейчас проходим государственные испытания", - рассказал Донченко.
По его словам, российское устройство по своим характеристикам не уступает самым точным "часам" из США и Израиля, а по точности хода в течение длительного времени превосходит зарубежные аналоги. "Наша разработка находится на уровне наших зарубежных партнеров", - отметил Донченко.
Он пояснил, что "это маленькие часы, размером с половину спичечного коробка". Они предназначены для обеспечения сигналом точного времени электронных систем связи, защиты банковских операций, применения в беспилотном транспорте и установки на спутники.
В 2018 году Донченко сообщил РИА Новости, что специалисты ВНИИФТРИ работают над созданием сверхточных атомных оптических часов, а также их мобильной версией.
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Сергей ДонченкоРосстандартРоссияТехнологии
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