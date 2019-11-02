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РИА Новости

В ЕК рассказали, какие навыки помогут найти и сохранить работу

03:07 02.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков  / Перейти в фотобанкСотрудники офиса за работой. Архивное фото
Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Перспективы сохранения рабочего места и возможности карьерного роста будут все больше зависеть в ближайшие годы от способности сочетать цифровые и социальные навыки, то есть владеть новыми технологиями и одновременно умениями коммуницировать и адаптироваться, заявили РИА Новости в профильном управлении Еврокомиссии.
Ранее эксперты ЕК подготовили доклад о перспективах рынка труда в цифровую эпоху в Европе, в котором отмечалось, что новые технологии не просто создают или "уничтожают" рабочие места, но меняют сам характер выполняемых задач и требования к навыкам и компетенциям. Скорость распространения новых технологий на рынке труда при этом ставит перед странами задачи адаптации систем образования и налогообложения, доступа к профессиональной подготовке на протяжении всей карьеры.
"Недавний доклад действительно показывает, что рабочие места, требующие сочетания цифровых и некогнитивных навыков, таких как коммуникация, планирование, командная работа, вероятно, будут более востребованы в будущем, и поэтому важно поддерживать приобретение этих навыков населением", - прокомментировал проводимые в ЕС исследования уполномоченный специалист.
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Он отметил, что уже сегодня в ЕС отмечается фактический рост именно таких рабочих мест, при этом они "зачастую предлагают более высокооплачиваемые возможности для карьерного роста, чем другие".
"Например, исследование показывает, что уже сейчас работодатели ищут командных работников, которые могут адаптироваться к изменениям и открыты для обучения", - сказал собеседник.
По его словам, "это связано с тем, что технологические изменения приведут к снижению физических задач и увеличению когнитивных и социальных задач, цифровых инструментов, а также автономии и совместной работы".
"Рынок труда в ЕС уже требует большего количества некогнитивных и цифровых навыков, и особенно их сочетания: почти все сферы занятости, где в последние годы отмечалось расширение, касаются профессионалов, сервисных и коммерческих управленцев, где требуется сочетание информационно-коммуникационных технологий и некогнитивных навыков, например, для работы с клиентами и командами", - сказал чиновник.
По его словам, становится важным, чтобы в дополнение к собственно знаниям "люди приобретали навыки, которые помогут им предвидеть изменения, становиться более гибкими и устойчивыми".
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