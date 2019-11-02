Источник рассказал, когда Россия запустит ракету с украинскими компонентами

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Планировавшийся в ноябре последний пуск ракеты-носителя "Рокот" с украинской системой управления с Планировавшийся в ноябре последний пуск ракеты-носителя "Рокот" с украинской системой управления с космодрома Плесецк перенесен на декабрь, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2017 и 2019 годах была завершена эксплуатация соответственно ракет "Зенит" и "Союз-ФГ" с украинскими компонентами. После прекращения использования "Рокота" у России больше не останется ни одной космической ракеты, использующей комплектующие с Украины.

"Запуск трех спутников связи "Гонец-М" на ракете "Рокот" отложен с 29 ноября на 25 декабря", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.

В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену ракете "Рокот", которая использует украинскую систему.