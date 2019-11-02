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РИА Новости
РИА Наука

Источник рассказал, когда Россия запустит ракету с украинскими компонентами

03:04 02.11.2019 (обновлено: 11:53 02.11.2019)
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© Фото : Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Планировавшийся в ноябре последний пуск ракеты-носителя "Рокот" с украинской системой управления с космодрома Плесецк перенесен на декабрь, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2017 и 2019 годах была завершена эксплуатация соответственно ракет "Зенит" и "Союз-ФГ" с украинскими компонентами. После прекращения использования "Рокота" у России больше не останется ни одной космической ракеты, использующей комплектующие с Украины.

"Запуск трех спутников связи "Гонец-М" на ракете "Рокот" отложен с 29 ноября на 25 декабря", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.

В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену ракете "Рокот", которая использует украинскую систему.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоссияУкраина
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