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РИА Новости

ВВС Израиля обстреляли позиции боевиков в секторе Газа

02:52 02.11.2019 (обновлено: 07:49 02.11.2019)
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Израильская авиация начала обстрел объектов боевиков в секторе Газа после того, как с территории анклава были выпущены ракеты, сообщила армейская пресс-служба.
По данным израильских военных, в пятницу вечером по территории Израиля были выпущены десять ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет разорвалась у жилого дома в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших нет, зданию причинен материальный ущерб.

"Израильские истребители начали наносить удары по позициям террористов в Газе. Это ответ на десять ракет, которые были выпущены из Газы по израильским гражданским лицам ранее сегодня", - говорится в сообщении.

По данным минздрава сектора Газа, жертвой удара стал 27-летний палестинец.
Обстановка на границе с палестинским анклавом обострилась в пятницу вечером, когда у забора безопасности прошел 81-й по счету "Марш возвращения". Минздрав Газы сообщил о 96 палестинцах, раненных в ходе столкновений с израильскими военнослужащими, 57 получили огнестрельные ранения.
Демонстрация была приурочена к 102-й годовщине декларации Бальфура, в которой говорилось о создании национального очага еврейского народа на земле Палестины.
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