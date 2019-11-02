ВВС Израиля обстреляли позиции боевиков в секторе Газа

По данным израильских военных, в пятницу вечером по территории Израиля были выпущены десять ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет разорвалась у жилого дома в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших нет, зданию причинен материальный ущерб.