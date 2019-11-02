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РИА Новости

СМИ: министра энергетики США вызвали в конгресс по делу об импичменте

02:49 02.11.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри вызван в конгресс для дачи показаний по делу об импичменте президенту Дональду Трампу, сообщила газета Wall Street Journal.
Также, по данным Рейтер, в конгресс вызвали и.о. директора офиса по управлению и бюджету Белого дома Расселла Воута.
Белый дом назвал расследование по импичменту сведением политических счетов со стороны Демократической партии и отказался с ними сотрудничать. Обычно, если чиновники не приходят по "обычному" вызову, им направляют повестку, за неисполнение которой им теоретически грозит наказание. Белый дом может отклонить повестку, сославшись на так называемые привилегии исполнительной власти, которые позволяют конгрессу осуществлять надзор в рамках закона, но не вмешиваться в работу Белого дома.
Министр энергетики США Рик Перри ранее заявил газете Wall Street Journal, что обсуждал с личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани ситуацию с коррупцией на Украине. При этом, по словам Перри, он действовал по поручению самого Трампа.
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При этом министр добавил, что никогда не слышал ни от Трампа, ни от Джулиани или украинских властей ничего относительно возможности расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
Джулиани подтвердил факт разговора с Перри. Газета делает из факта разговора тот вывод, что Джулиани, хотя и являлся личным адвокатом президента, имел прямой доступ к членам кабинета Трампа.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Если большинство в палате представителей проголосует за импичмент Трампу по обвинению в преступлениях, то дело перейдет в сенат. По завершении рассмотрения дела в сенате пройдет голосование. Для того, чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате и вряд ли вынесут решение об импичменте президенту-однопартийцу.
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Импичмент Дональда ТрампаРик ПерриДональд ТрампСШАВ мире
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