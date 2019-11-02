Пассажир экстренно приземлившегося SSJ100 описал момент посадки

По его словам, посадка прошла в штатном режиме.

"Сели нормально", — сказал собеседник канала, отметив, что никаких ударов во время приземления не почувствовал. После посадки пассажиры поаплодировали пилотам, добавил он.

Кроме того, мужчина описал неполадки, которые ощущались при разгоне.

"Огня не было. При взлете просто происходили хлопки, и все", — сказал он.

Самолет SSJ100 должен был следовать рейсом Тюмень — Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. При взлете произошел сбой в работе турбины, отказал левый двигатель, поэтому командир принял решение выработать топливо и сесть в аэропорту вылета. Самолет благополучно приземлился.