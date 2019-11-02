Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Сантьяго

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Тысячи чилийцев снова собрались в центре Сантьяго, манифестация носит мирный характер, сообщает телеканал 24 Horas, который ведёт трансляцию митинга.
Вместе с тем полиция применила слезоточивый газ.
Манифестации проходят по всей стране, на улицы городов выходят сотни людей.
Протесты в Чили длятся уже почти три недели, были задержаны и ранены тысячи человек, есть погибшие.
Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.